Ton Rombouts op de valreep Bourgondiër van het Jaar: 'Misschien krijgt hij straks wel een buikje'

DEN BOSCH - Normaal mocht hij de prijs zelf nog wel eens uitreiken, maar dit jaar ging het andersom. Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch is Bourgondiër van het Jaar geworden. Dinsdagmiddag kreeg de burgervader de eretitel bij de opening van het culinaire evenement Bourgondisch Den Bosch uitgereikt.

Zijn vrouw en kinderen waren nogal verbaasd toen ze hoorden dat Rombouts de titel kreeg. “Jij pap? Ben je daar niet veel te serieus voor?” Toch vindt de jury dat Rombouts de eretitel verdient. Hij stopt na 21 jaar als burgemeester van Den Bosch en zit in zijn afscheidsmaand. “Het is nu of nooit,” aldus juryvoorzitter Willem Kool.



Strak in het pak

Hij zit natuurlijk vaak strak in het pak en hij heeft misschien niet de uitstraling van een typische bourgondiër. Maar niks is minder waar, zo bezweert Kool. “Het is een goed bewaard geheim dat hij privé een enorme smulpaap is. En hij heeft nog verstand van wijn ook!”



Maar daar kun je als burgervader van de stad natuurlijk niet mee te koop lopen. “Als burgemeester speel je een rol”, vertelt Rombouts. “Je moet altijd netjes en beleefd zijn maar ik kan wel degelijk heel erg genieten.”



Buikje

Voormalig Bourgondiër van het Jaar Karin Bloemen onderschrijft dit. “Ik denk dat Ton Rombouts straks heel erg gaat genieten van het T-shirt, de spijkerbroek, de gympen en misschien laat hij zelfs wel zijn haar groeien. En dat hij een beetje een buikje krijgt, dat lijkt me enig!”