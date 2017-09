Agenten in West-Brabant mijden fitheidstoets: ruim 40 procent blijft weg

BREDA - Agenten van de regionale eenheid Zeeland West-Brabant komen het minste opdagen tijdens de Fysieke Vaardigheidstoets (FVT) van de politie. Vorig jaar lag de opkomst bij 58,8 procent. Daarmee was de regionale eenheid Zeeland West-Brabant de hekkensluiter Nederland. Maar wat betreft slagingspercentage behoort de eenheid wel tot de top drie. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van Regioplan dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Waarom bijna vier op de tien agenten in Zeeland en West-Brabant verzuimen, is niet helemaal duidelijk en zal nader worden onderzocht.



Het onderzoeksbureau wijst in haar rapport wel op de vergrijzing binnen de regionale eenheid. Bovendien gaan de agenten niet vaak op de fiets of lopend patrouilleren door de grote afstanden in het korpsgebied. Ook een dreigende onderbezetting helpt in dat opzicht niet. De leiding vindt voldoende blauw op straat het belangrijkste waardoor niet altijd ruimte is voor deelname aan de FVT.



Belemmering

Volgens Regioplan was er bij veel wegblijvers sprake van een 'medische belemmering'. Bijna een op de vijf agenten blijft echter zonder opgaaf van reden weg, aldus de onderzoekers.

Sinds vorig jaar moeten alle agenten die een wapen en wapenstok dragen jaarlijks een fitheidstest afleggen. Korpschef Ruud Bik van de Nationale Politie wil dat 80 procent van de agenten fit genoeg is. Het onderzoek van Regioplan is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer.