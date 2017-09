TU/e opent academisch jaar met recordaantal eerstejaars

EINDHOVEN - Nooit eerder begonnen er zoveel nieuwe studenten aan hun studie op de TU/e. De Eindhovense universiteit begon het nieuwe jaar met 2300 bachelor studenten, dat zijn er tien procent meer dan vorig jaar en een verdubbeling in zeven jaar tijd. Rector Baaijens zei maandag bij de opening van het academisch jaar dat de grens bereikt is.

"Als we de kwaliteit willen behouden is er meer geld nodig," aldus rector Baaijens.



Nog meer numerus fixus

De universiteit in Eindhoven heeft een numerus ficus ingesteld voor vier opleidingen. Dat zijn technische bedrijfskunde, industrieel ontwerpen, biomedische technologie en informatica. Voor die studies is het aantal studenten dat toegelaten wordt dus beperkt.



"We sluiten niet uit dat we dat met nog meer opleidingen moeten gaan doen, omdat het aantal aanmeldingen enorm toeneemt, maar ons budget niet."



'Klimaatverandering is grote bedreiging'

Gastspreker bij de opening van het academisch jaar was D66-politicus Alexander Pechtold. Die wees op de bedreigingen waarmee de huidige generatie studenten te maken krijgt en waarvoor ze ook oplossingen moeten bedenken.





Pechtold noemde klimaatverandering als grote bedreiging. "We hebben jullie nodig. We hebben universiteiten nodig met een focus op fundamentele research." Volgens de D66-er moet dat beloond worden met meer geld.