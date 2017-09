Hennie Bouwe uit Sint-Oedenrode ontwerpt Johan Cruijff Vijfje

SINT-OEDENRODE - Hennie Bouwe uit Sint-Oedenrode heeft in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Munt het Johan Cruijff Vijfje ontworpen. De herdenkingsmunt die maandag 4 september is onthuld, wordt geslagen in het jaar dat Johan Cruijff 70 jaar zou zijn geworden. Het is de eerste Nederlandse herdenkingsmunt met een sporticoon.

Het vijfje is ontworpen ter nagedachtenis aan de wereldberoemde nummer 14. De ceremoniële eerste slag van de munt vindt plaats op woensdag 20 september tijdens de Open Dag van de Johan Cruyff Foundation, waarvan Cruijff de oprichter was. De munt is nu al te bestellen.



Muntontwerper Bouwe koos voor een driedimensionaal ontwerp van Johan Cruijff op de keerzijde van de munt. Om gelijkwaardigheid en saamhorigheid te benadrukken, is koning Willem-Alexander op de voorkant van de munt even groot afgebeeld. Door mat en glans af te wisselen, ontstaat op de keerzijde een strook die een voetbalshirt suggereert. Op die keerzijde prijkt ook Cruijffs rugnummer 14.

Sportmunt

Bouwe ontwierp eerder al de speciale Oranje Leeuwinnen Penning. De munt verscheen in augustus op de markt, kort nadat het Nederlandse dameselftal de Europese voetbaltitel veroverde.



De ontwerper uit Sint-Oedenrode heeft nóg een bijzondere sportmunt op zijn naam staan. Dat is de WK-munt 2014 waarop de beroemde snoekduik van Robin van Persie te zien is. De voetballer van Oranje scoorde in dat jaar een legendarisch doelpunt tijdens het toernooi in Brazilië.



