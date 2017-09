Jens speelt in huisband Roxeanne Hazes bij DWDD: 'Ondanks zenuwen kunnen genieten'

RAAMSDONKSVEER - Na onder anderen Roel van Velzen, Moke, Go Back to the Zoo, Chef'Special en The Kik is Roxeanne Hazes de huisband van De Wereld Draait Door. In de begeleidingsband speelt Jens Huigen. De 22-jarige muzikant ziet met zijn maandelijkse optreden bij het tv-programma een soort droom uitkomen.

Zo'n twee weken geleden kreeg Huigen te horen dat hij met Roxeanne Hazes maandelijks in DWDD mag optreden. Spanningen waren er niet, daarvoor was de groep te druk met voorbereiden. "Vandaag begon het pas te komen", zegt Huigen na de uitzending.



"Vooraf weet je niet zo goed wat er gaat gebeuren. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik zo op tv kwam", vervolgt de Raamsdonksveerse artiest. Hij voelde zich al snel op zijn gemak. "Veel is last-minute bij zo'n uitzending die live is, maar ik stond echt te kijken van hoe relaxed alles was. We hebben in de middag gerepeteerd en hadden een fijne soundcheck. We hebben een optimale show neer kunnen zetten."



Huigen is één van de bandleden die in de begeleidingsband van de zangeres zitten. "Donderdag spelen we in de Melkweg, vanaf oktober komt er een clubtour en hebben we optredens in elf grote steden door heel het land." En daarnaast dus huisband bij DWDD. "Daar kijken altijd onwijs veel mensen naar. Het is toch een soort droom die uitkomt."Het eerste optreden ging goed. "Ik heb leuke reacties gehad. En wat mooi is. Ik heb ook genoten. Het is niet dat ik door de zenuwen vergeten ben om te genieten. De focus was er, maar tegelijkertijd hebben we er echt van genoten. Dat moet ook. Muziek is het mooiste dat er is, daar moet je ook van genieten."Naast zijn optredens met Roxeanne Hazes zit Huigen op het conservatorium en speelt hij onder meer in de lokale band De Fik Erin. "Het valt tot dusver goed te combineren. Het is wel ontzettend druk, maar dan is het een kwestie van veel en goed plannen."Huigen combineert nu verschillende stijlen. Met De Fik Erin maken ze er onderling al een feestje van, met Roxeanne is het iets serieuzer. "Bij allebei kan ik mijn ei kwijt. Dat is fijn." En in de toekomst? Op Pinkpop of Lowlands spelen staat hoog op het verlanglijstje. "Natuurlijk. Dat is waar je als bezoeker zelf ook komt."