Ongeluk op A58 bij Etten-Leur, weg weer vrij

ETTEN-LEUR - Op de A58 bij Etten-Leur zijn dinsdagochtend drie personenauto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat meldt de VerkeersinformatieDienst VID.

Het ongeluk gebeurde rond halfacht in de richting Roosendaal. Hulpdiensten, waaronder een ambulance, kwamen ter plaatse.



Omleiding

Bij Etten-Leur was tijdelijk één rijstrook dicht. Het verkeer werd om de plaats van het ongeluk geleid. Vanuit Breda kon beter omgereden worden via de A16 en de A17.