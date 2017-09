Strafproces rond Klaas Otto vertraagd, rechtszaak afgeblazen

BREDA - De inhoudelijke rechtszaak rond Klaas Otto gaat volgende week niet door. De rechtbank heeft de zaak omgezet in een zogenoemde regiezitting, waarop de stand van zaken in het onderzoek wordt besproken. Voor de zitting in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam, zijn nog steeds drie dagen uitgetrokken, meldt de rechtbank in Breda.

De behandeling van de zaak rond de de oprichter van No Surrender zou ook mede zijn uitgesteld, omdat het Openbaar Ministerie (OM) vorige week op het laatste moment alsnog 1300 afgeluisterde telefoongesprekken aan de verdediging overhandigde. Dat meldt BNDestem dinsdag.



Advocaat Louis de Leon zegt in de krant dat het voor hem en Otto onmogelijk is om de tapgesprekken voor volgende week woensdag af te luisteren. "De rechtbank begrijpt dat, want er zitten explosieve taps bij", aldus De Leon.



Vertraging

Bovendien zit Klaas Otto sinds vorige week gedetineerd in de gevangenis in Vught. "Daar heeft bij geen computer en moet ik hem achter glas spreken." Volgens De Leon heeft justitie de vertraging aan zichzelf te danken. De verhuizing kwam nadat er een tip was binnengekomen over een op handen zijnde aanslag op de officier van justitie in de zaak.



Hij zit nu in een speciaal regime wat inhoudt dat hij minder bewegingsvrijheid heeft dan de afgelopen maanden in gevangenis Torentijd in Middelburg. Otto zit -met een korte onderbreking- in voorarrest sinds juli vorig jaar.



Het Openbaar Ministerie in Breda wil in de krant niet reageren. Wanneer de inhoudelijke rechtszaak wel wordt gehouden is nog niet bekend.