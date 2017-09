Maartje en Rens vinden brieven uit Tweede Wereldoorlog op perron van Utrecht Centraal

VUGHT - Van wie zijn de brieven uit de Tweede Wereldoorlog die zondagavond op Utrecht Centraal zijn gevonden? Daar hopen Maartje Zonnenberg en haar man Rens uit Vught antwoord op te krijgen. Zij deden de bijzondere vondst.

De brieven zaten in een plastic tas die op een bankje op het perron lag. “We hebben een tijdje in de gaten gehouden of iemand de tas kwam ophalen, maar dat gebeurde niet. Daarom namen we de tas mee. In de trein zagen we dat het om brieven uit de periode 1942 tot 1944 ging”, vertelt Maartje.

Oproep

De vondst is gemeld bij de NS, politie en gemeente Utrecht. Maar in de hoop om de eigenaar te vinden, besloten Maartje en Rens een oproep op Facebook te plaatsen. Dat bericht is twee dagen later ruim 14.000 keer gedeeld. “Je zou toch zeggen dat iemand zulke brieven mist”, denkt Maartje. Vooralsnog heeft niemand zich bij het stel gemeld.

De brieven zijn geadresseerd aan iemand uit Herzogenrath, een plaatsje in Duitsland en een persoon in Heerlen. Maartje denkt dat het gaat om een man en vrouw.



Lieveling

“Het handschrift is moeilijk te lezen en de inkt vervaagd, maar je kunt wel een aantal dingen uit de brieven halen. Deze mensen schrijven hoe het met ze gaat en wat ze gegeten hebben. En ze noemen elkaar lieve lieveling.”