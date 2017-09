In Valkenswaard aangehouden Rotterdammer had mogelijk wapen op zak en was agressief

Politie op de been in Valkenswaard.

VALKENSWAARD - De man die maandagavond in Valkenswaard is aangehouden, had in een telefoongesprek met de politie aangekondigd dat hij agenten iets aan zou gaan doen. Toen hij even later werd gezien bij het politiebureau aan de Waalreseweg en zich agressief gedroeg, werd groot alarm geslagen.

Ook, omdat de man mogelijk een vuurwapen bij zich had, zo meldt de politie.



Uitgeschakeld door beanbag

Hij werd uitgeschakeld door een beanbag. Dit is een zakje gevuld met zand dat door de politie met een pistool kan worden afgevuurd zonder iemand onnodig te verwonden. Het ging om een 41-jarige Rotterdammer. Hij uitte zijn bedreigingen in een gesprek over een andere zaak, waarin de man verdachte was.

Hij was niet alleen agressief, hij probeerde ook het politiebureau binnen te komen. Omdat niet kon worden uitgesloten dat de man gewapend was, werd groot ingezet en begon een zoektocht naar de verdachte. Om die reden waren veel agenten met kogelwerende vesten te zien bij het bureau.

Verdachte neemt gevechtshouding aan

Een arrestatieteam zag de verdachte rond zeven uur in de Wollegrasstraat in Valkenswaard, waar hij het huis van een bekende kwam uitgelopen. De man zou daar geregeld verblijven. Toen hij de agenten zag, nam hij volgens de politie direct een gevechtshouding aan.



Nadat hij was getroffen door de beanbag, kon hij worden aangehouden. Hij zit nog vast op het politiebureau. De politie heeft in het huis in Valkenswaard waar hij zich had verschanst, vergeefs gezocht naar een wapen.