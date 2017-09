Auto in brand op A4 bij Ossendrecht, weg gedeeltelijk dicht

Foto: @wa_hoogerheide via Twitter

OSSENDRECHT - Op de A4 bij Ossendrecht stond dinsdagochtend rond negen uur een auto in brand. De snelweg richting Antwerpen werd tijdelijk helemaal afgesloten.

Door nog onbekende oorzaak vloog het voertuig in brand. Een ambulance werd opgeroepen, omdat de bestuurder mogelijk rook had ingeademd.



Schade

De brandweer heeft het vuur geblust. De brand heeft niet alleen de auto, maar ook het wegdek beschadigd. Een rijstrook is nog afgesloten. Tussen Hoogerheide en de Belgische grens stond om tien uur acht kilometer file.