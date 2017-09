Vakbond en garagebedrijf Van Mossel leggen advertentieruzie bij

WAALWIJK - Vakbond FNV Metaal en de Van Mossel Automotive Groep hebben de strijdbijl begraven na een serie krantenadvertenties over en weer over de zoektocht naar goed personeel. De bond plaatste afgelopen voorjaar een ludieke advertentie in het Waalwijks weekblad, waarin ontevreden werknemers van Van Mossel een nieuwe werkgever zochten. Het bedrijf reageerde op zijn buurt met een ludieke brief waarin Van Mossel de relatie met FNV uitmaakte.

Inmiddels is het weer 'aan' tussen de twee.



Afspraken

Bart Plaatje, bestuurder FNV Metaal: "In een constructief gesprek hebben we goede afspraken kunnen maken. Van Mossel handhaaft vanaf nu niet alleen de cao, maar betaalt gemiddeld maar liefst 18 procent boven cao-niveau. Wij complimenteren Van Mossel met het gegeven dat het garagebedrijf open staat voor kritiek en over de onderliggende problemen met ons wilde praten."



Een ander onderwerp ging over de problemen in de branche over vrije tijd en vakantierechten, een van de hoofdredenen waarom FNV Metaal de petitie ‘de monteurs zijn op’ was gestart. Plaatje: "Van Mossel staat vanaf nu het ongelimiteerd sparen toe van zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen als medewerkers deze niet kunnen opnemen. Een belangrijke erkenning voor de monteurs."



Goed gesprek

Ook Daniëlle van der Plas, directeur HR van Van Mossel, is tevreden dat de lucht is geklaard: "We hebben een goed gesprek gehad en daarom ook met FNV Metaal afgesproken dat we op regelmatige basis blijven overleggen over personeelsaangelegenheden."