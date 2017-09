Maanden werk in minuten gesloopt: zo komen de corsowagens aan hun einde

ZUNDERT - Het is een tragisch gezicht, de indrukwekkende wagens van het bloemencorso Zundert die worden gesloopt. Maanden van bloed, zweet, en tranen worden dinsdagochtend en -middag in een paar ogenblikken omgetoverd tot een hoopje feestelijk puin.

In totaal verdwijnen er dinsdag twintig wagens naar de schroothoop. Eerst worden nog wel alle elektra en andere waardevolle mechanismen uit de wagens gehaald. Vervolgens gaan ze één voor één naar de sloopplek, waar ze door hijskranen en enorme grijpers vakkundig in elkaar gehakt worden.





Maar verwacht niet dat de grote sloopoperatie veel sippe gezichten oplevert. Wie je het ook vraagt, het slopen is gewoon routine. "Ja, je werkt er maanden aan. Maar na de twee optochten en een tentoonstelling worden de wagens gesloopt. Dat hoort erbij", is het nuchtere commentaar van bouwer Pascal.Nog een keer nagenieten van het Corso in Zundert? Check de kleurrijke fotoserie van onze fotograaf.

Ook bouwer Arjen is niet rouwig om het einde van zijn prachtige wagen. Zo'n 400.000 kleurige bloemen zaten eraan en 'kaal weegt hij alleen al 12 ton'. Maar: "Het slopen hoort erbij."