Poging tot doodslag en mishandeling, agenten nemen aanval hoog op

CUIJK - De twee agenten die zaterdagnacht zijn aangevallen in Cuijk, hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag en mishandeling. Ze werden te grazen genomen toen ze een man van twintig uit Cuijk wilden helpen. Hij werd belaagd door drie mannen.

De aanleiding voor dit opstootje was een woordenwisseling tussen het slachtoffer en het groepje na een avond stappen, zo meldt de politie.



Onduidelijkheid over voorgeleiding

De drie verdachten zitten nog vast. Het is niet duidelijk of en wanneer ze worden voorgeleid. Dit moet onderzoek uitwijzen. Het gaat om twee mannen van 53 en 23 uit Cuijk en een 21-jarige man uit het naburige Sint Agatha.



De politie heeft gesproken met de man uit Cuijk. Ook hebben zich getuigen gemeld en die zijn of worden eveneens gehoord.



Agent bijna gewurgd

De aangifte van poging tot doodslag werd gedaan tegen één van de drie mannen die een agent probeerde te wurgen. Het duurde enige tijd voordat de agent zich wist te bevrijden. Tegen alle drie de mannen is aangifte wegens mishandeling gedaan.



De politie was rond drie uur, in de nacht van zaterdag op zondag, gewaarschuwd dat er problemen waren op de Grotestraat in Cuijk. Toen twee agenten hier aankwamen, zagen ze hoe een man door werd aangevallen. Het slachtoffer werd geduwd en aan zijn shirt getrokken.