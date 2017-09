Nieuwe eSporter van PSV is échte Eindhovenaar en heet Ali Riza Aygün

EINDHOVEN - Ali Riza Aygün is de nieuwe eSporter van PSV. De 21-jarige Eindhovenaar versterkt het eSports-team van PSV, waar Romal Abdi al een jaar deel van uitmaakt.

Aygün is de opvolger van Tony Kok. Hij werd in juli met trots gepresenteerd door PSV, maar twee dagen later weer ontslagen. Kok had zich in het verleden via social media negatief uitgelaten over PSV. Zo twitterde hij ‘Alle boeren zijn homo!’.

Dat zorgde voor ophef onder PSV-supporters. PSV trok het boetekleed aan, maar Kok en zijn management werden ook verweten dat ze geen open kaart hadden gespeeld.

Van eigen bodem

Met het aantrekken van Aygün haalt PSV een jongen uit eigen stad in huis. “Het was mijn doel om ooit voor een professionele club uit te komen. PSV is heel belangrijk voor mij. Dat ik de stad mag vertegenwoordigen maakt het nog een stuk leuker”, laat de nieuweling weten op de clubwebsite.

Zijn ambities stroken met die van een topclub. Aygün wil kampioen worden in de eDivisie.