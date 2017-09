Agenten West-Brabant nemen sporttest niet serieus genoeg: 'Hier moeten we wat mee'

BREDA - Er zijn te weinig agenten die bovendien steeds ouder worden én de toets wordt niet serieus genoeg genomen. Dat zijn de belangrijkste redenen volgens het onderzoeksrapport Regioplan waarom agenten van de regionale eenheid West-Brabant het vaakst van alle eenheden niet komen opdagen bij de fitheidstest. "Hier moeten we wat mee", laat een politiewoordvoerder in een reactie weten.

Vorig jaar lag de opkomst bij de eenheid op 58,8 procent. Daarmee is Zeeland West-Brabant de hekkensluiter van Nederland. Wel slaagt 95 procent van de agenten voor de toets. Van de elf eenheden komt in Oost-Brabant 66 procent van de agenten opdagen bij de test, waarmee het op plek acht staat. Ook daar slaagt 95 procent.



LEES OOK: Agenten in West-Brabant mijden fitheidstoets: ruim 40 procent blijft weg



Leegloop

De eenheid kampt met de leegloop van jongeren naar steden waardoor de gemiddelde leeftijd stijgt en er te weinig agenten zijn, staat in het rapport. Leidinggevenden willen liever dat agenten diensten op straat vervullen in plaats van de fitheidstest ondergaan. Bovendien is het gebied uitgestrekt waardoor de afstanden volgens agenten te groot zijn om te fietsen of te lopen.

Opmerkelijk is dat agenten die zijn gesproken, aangeven dat er binnen bepaalde delen van de eenheid een cultuur heerst waarin sport niet belangrijk wordt gevonden. De test wordt daar als vrijblijvend ervaren en niet serieus genoeg genomen.

De politiewoordvoerder van Zeeland West-Brabant kon nog niet zeggen of ze deze conclusies delen: "We zijn nu aan het bestuderen wat er beter en anders kan." In december moet een plan van aanpak klaar liggen.

Geen sancties

Sinds 2012 is de sporttest weliswaar verplicht voor een groot deel van de politiemedewerkers. Maar als een medewerker niet deelneemt of zakt, zijn daar geen sancties aan verbonden.

De deelnemers moeten volgens de politie tijdens de test een ‘pittig parcours’ afleggen dat is gebaseerd op het dagelijks politiewerk op straat. Zo moeten agenten onder meer kunnen sprinten, wenden, bukken en omhoog komen. ‘Snel schakelen en anticiperen is immers vereist bij het aanhouden van een verdachte’, staat in de omschrijving.



Een informatiefilmpje van de politie over de fitheidstest