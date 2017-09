Zoon vergeet oorlogsbrieven op Utrecht Centraal, zoektocht van Maartje en Rens geslaagd

BRUNSSUM - De eigenaar van de tas met brieven uit de Tweede Wereldoorlog is terecht. Ad Müller uit Brunssum vergat de brieven zondagavond op Utrecht Centraal, meldt 1Limburg.

Müller was onderweg naar huis. Op het station van Utrecht dronk hij op een bankje op het perron een kopje koffie. De tas met brieven legde hij naast zich neer. Toen de trein arriveerde, stapte hij snel in en vergat hij de brieven.



Duitse soldaat

Volgens 1Limburg zijn de brieven geschreven door de ouders van Ad. Zijn vader moest als Duitse soldaat naar Rusland terwijl zijn moeder achterbleef in Heerlen.

De brieven werden gevonden door Maartje en Rens Zonnenberg uit Vught. Ze plaatsten een oproep op Facebook, die ruim 22.000 keer werd gedeeld. Die oproep en de media-aandacht hebben ervoor gezorgd dat de brieven weer bij de juiste eigenaar komen.