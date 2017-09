250 schapen wandelen 180 kilometer door de Kempen

EERSEL - Het kan zomaar gebeuren deze twee weken rondom Eindhoven. Opeens sta je oog in oog met een kudde van 250 schapen. In de Kempen is The Big Sheeptour bezig. Een tocht met schapen van 180 kilometer.

The Big Sheeptour wordt gedaan om te vieren dat het Kempische heideschaap als ras 50 jaar geleden werd gered. De schapen doen een tour langs 12 gemeenten in en rond Eindhoven. Zaterdag begon de toch in Heeze. “Elke dag lopen we zo’n 10 á 15 kilometer”, zegt herder Matthijs de Haas. “Ze kunnen deze tocht goed aan. Ze zijn gewend om veel te lopen.”





"Het Kempisch heideschaap is een lokaal schapenras", vertelt herder Matthijs de Haas. “Ze zijn de perfecte natuurbegrazers. 50 jaar geleden was dit ras zo goed als uitgestorven. Ze zijn die uiteindelijk terug gaan fokken. Inmiddels lopen er weer duizenden rond. Ook ver buiten Brabant omdat ze zo geschikt zijn als natuurbeheerders.”De tocht is niet alleen om te vieren dat het weer goed gaat met het Kempisch heideschaap. Er is ook geld nodig. “We willen er geld mee inzamelen voor een nieuwe schaapskooi. We zijn gegroeid van 250 naar 700 schapen. We hebben dus een grotere schaapskooi nodig”, aldus De Haas.