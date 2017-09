Politie vindt bij toeval 35 kilo hennep in een busje, straatwaarde ruime ton

WASPIK - Een 51-jarige man uit Breda die maandagavond met een busje in Waspik reed, is aangehouden omdat hij 35 kilo hennep bij zich had. De hennep werd bij toeval gevonden. De hennep is meer dan 100.000 euro waard.

De politie zette de man in zijn busje aan de kant van Benedenkerkstraat omdat het voertuig onverzekerd was. De agenten roken echter ook een sterke hennepgeur en besloten de bus verder te onderzoeken.



Daarop vonden ze 35 kilo hennep. Zowel de hennep als het busje is in beslag genomen. De verdachte zit vast.