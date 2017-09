Gegevens kinderen speciaal onderwijs Aalburg en Valkenswaard op straat

EINDHOVEN - De gemeenten Aalburg en Valkenswaard hebben onterecht gevoelige gegevens van kwetsbare kinderen openbaar gemaakt. Dit gebeurde tijdens de aanbesteding van het leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs. RTL Nieuws meldt.

Volgens de omroep zijn 21 gemeenten verspreid over het land in de fout gegaan, zo blijkt uit eigen onderzoek. Op deze manier zijn gegevens van bijna achttienhonderd kwetsbare kinderen op straat beland tot boosheid van ouders.



Gedetailleerde informatie

Het gaat om gedetailleerde informatie, zoals huisadressen en roostertijden van leerlingen in het speciaal onderwijs.



Gemeenten zijn verplicht het vervoer van leerlingen in het speciaal onderwijs openbaar aan te besteden. Om chauffeurs een indicatie te geven van de afstand die ze moeten afleggen, verstrekken gemeenten rittenlijsten. Die zijn door iedereen in te zien via de aanbestedingswebsite Tenderned.