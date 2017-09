Vincent Janssen in zeer lastig parket na weigeren transfer

OSS - Tottenham Hotspur wil af van aanvaller Vincent Janssen. De Engelse topclub heeft alles op alles gezet om de Ossenaar te verkopen op de laatste dag dat de transfermarkt open was. Spurs wilde hem verkopen aan West Bromwich Albion of verhuren aan Brighton.

Janssen wilde niet meewerken aan een transfer op het allerlaatste moment. Hij vond het volgens De Telegraaf veel te vroeg nu al bij de Engelse topclub te vertrekken. De Ossenaar is pas een jaar aan Spurs verbonden en wil nog altijd voor zijn kans gaan.



Daar denkt de voorzitter van Tottenham Hotspur anders over. Hij gunt Janssen geen tijd meer. Volgens De Telegraaf is de Osse voetballer door de preses flink onder druk gezet: hij moest meewerken aan een transfer, anders zou hij geen kans meer krijgen in de hoofdmacht van Spurs. Dat speelde zich allemaal af rond de interland van Oranje tegen Frankrijk in Parijs, afgelopen donderdag. De druk op Janssen werd zo groot, dat het zelfs riskant werd om de aanvaller op te stellen tegen de Fransen.



Financieel zou een transfer naar West Bromwich Albion overigens niet eens nadelig voor Janssen zijn geweest, zo schrijft de krant. De aanvaller besloot zijn poot stijf te houden en ging niet op het verzoek om te vertrekken.De gevolgen van die beslissing merkt de aanvaller direct. Hij is niet opgenomen in de selectie van Spurs voor de Champions League. Het ziet er echt naar uit dat Janssen op de tribune terechtkomt bij de Engelse topclub. Dat zou ook voor Oranje gevolgen kunnen hebben. Als de spits helemaal niet meer speelt, zal ook Dick Advocaat vermoedelijk geen beroep op hem doen.