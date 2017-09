Kempi bedreigt ex-vriendin met pistool, rapper hardhandig gearresteerd [VIDEO]

HELMOND - Rapper Kempi is maandagochtend hardhandig door de politie gearresteerd in de Molenstraat in Helmond. Dit bevestigen meerdere bronnen tegenover Omroep Brabant. Hij zou zijn vriendin met een pistool hebben bedreigd.

Van de arrestatie is ook een video, maar daarin is Kempi, echte naam Jerrely Slijger, niet duidelijk herkenbaar. Ooggtetuigen, die vanwege privacyredenen niet met naam genoemd willen worden, bevestigen echter dat het om de rapper gaat. Ook is er een herkenbare foto van de arrestatie. In de video van de arrestatie roept Kempi hoorbaar "Ik stik. Ik stik."



Huiselijk geweld en vuurwapenbezit

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een 31-jarige man rond 11:00 is gearresteerd voor een woning in het centrum van Helmond. Deze man zou zijn opgepakt voor huiselijk geweld en vuurwapenbezit. Ze willen echter geen namen noemen





De advocaat van Kempi zegt 'op dit moment geen commentaar te leveren'. Ook het management van de rapper wil niks zeggen.Omwonenden verklaren tegen Omroep Brabant dat ze wel vaker problemen hebben gezien tussen Kempi en zijn vriendin. Zo zou ze al wel eens huilend op straat hebben gestaan, en ze is huilend gehoord in haar woning. "Dat hij is aangehouden is niet zo erg", zegt één van de buurtbewoners.Het is niet de eerste keer dat de Brabantse rapper met de politie in aanraking komt. In 2016 werd hij veroordeeld voor drugs en vuurwapenbezit en hij moest ook al eens negen maanden de cel in voor loverboypraktijken . In 2011 zat hij twee maanden in de cel voor het mishandelen van zijn vriendin.