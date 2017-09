Drugscrimineel die aanslag overleefde, moet ruim een ton terugbetalen

DEN BOSCH - Drugsdealer Edwin K. die bijna drie jaar geleden een bomaanslag overleefde, moet de Staat ruim een ton terugbetalen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. De 47-jarige man uit Erp heeft dat bedrag volgens de rechtbank verdiend met criminele activiteiten, waaronder drugshandel.

K. overleefde drie jaar geleden een aanslag toen zijn auto ontplofte op de Plevierdonk in Veghel. De politie ontdekte toen een aanzienlijke hoeveelheid drugs in zijn wagen en ouderlijk huis.

De vrouw van K. wordt ook voor een groot deel van het terug te betalen bedrag, 37.400 euro, door de rechter aansprakelijk gesteld.

'Verdiend als personal trainer'

Volgens zijn advocaat heeft de man uit Erp een deel van het bedrag dat hij nu moet terugbetalen verdiend door te werken als personal trainer. Ook zou hij het geld hebben verdiend met de verkoop van enkele auto’s en een bromfiets. De rechtbank achtte deze verhalen niet voldoende onderbouwd.

Tussen juni en oktober 2014 deed K. volgens de rechter een aantal grote uitgaven. Zo kocht hij meerdere auto’s. Ook gaven K. en zijn vrouw veel geld uit aan een bruidsjurk en hun trouwerij.

Altijd ontkend

De man uit Erp heeft altijd ontkend te handelen in drugs. Hij zei dat hij alleen maar ruimte beschikbaar stelde. In februari 2016 werd K. in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel. Dezelfde straf die hij eerder ook van de rechtbank kreeg.