Erwin van de Looi: 'Iedereen heeft een mening over Willem II, dat is ook mooi' [VIDEO]

TILBURG - De transfermarkt zit dicht. Dus weet Willem II-coach Erwin van de Looi eindelijk met welke ploeg hij dit seizoen aan de slag kan. De oefenmeester hamerde de afgelopen weken op de komst van enkele ervaren, Nederlands sprekende, spelers. Met Ben Rienstra en Jop van der Linden kwam er inderdaad ervaring naar Tilburg, maar is het genoeg?

Erwin, de transfermarkt is dicht. Wat is jouw oordeel over de huidige ploeg?

"Ik wil eerst zeggen dat ik ongelooflijk blij ben dat de transferperiode voorbij is. De afgelopen weken zijn zeer hectisch geweest. We hebben veel gekeken naar spelers. Met allerlei spelers heb ik ook gesprekken gevoerd. Er was ook nog wel wat belangstelling voor spelers van ons. Dan blijft het hectisch. We weten nu gelukkig waar we aan toe zijn en met welke groep we gaan werken. Het is nu aan ons om er zo snel mogelijk een hechte groep van de te maken. En dat de jongens onze spelwijze snel onder de knie krijgen. Dat is de uitdaging voor de komende weken."



Kan ik stellen dat je tevreden bent over de huidige selectie, of moet je daar de jongens nog beter voor leren kennen?

"Dat tweede. Er zijn natuurlijk een aantal jongens binnengekomen uit de Nederlandse competitie, die kennen we goed. Dat zijn ervaren spelers. Er zijn ook wat jongens binnengekomen die we nog beter moeten leren kennen. We kennen ze vanuit de scouting, maar de technische staf weet nog niet alle ins en outs. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Vooral hoe dat zich in de komende weken gaat ontwikkelen."



"Het is moeilijk om op die vraag een antwoord te geven. Er gebeuren zoveel hectische dingen. Soms lukken dingen, soms lukken dingen niet. We weten nu waar we aan toe zijn en gaan met deze groep kei- en keihard aan de slag.""Die vraag moet je bij de scouting en Joris Mathijsen (is op vakantie en niet beschikbaar voor een reactie, red.) neerleggen. Er zijn altijd reacties op Twitter en social media, dat weet je. Iedereen heeft een mening. En dat is ook mooi, want dat geeft aan dat je club leeft. Dus dat mag ook.""We zijn ongelukkig gestart tegen Excelsior. We hadden het betere van het spel, maar gaven de tegengoals weg met twee ongelukkige momenten. Daarna hebben we twee zware uitwedstrijden gehad bij FC Utrecht en Feyenoord. Die duels hebben we heel scherp geanalyseerd en gekeken naar wat nog beter moet, dat was nogal wat. Aan de andere kant moet daarvan niet in paniek raken. We speelden tegen twee stabiele ploegen. Die zijn een stuk verder dan wij nu zijn, die ploegen troffen we eigenlijk op het verkeerde moment. Nu is er een andere situatie, we hebben een nieuw team. We gaan hard trainen en het is aan ons om de zaakjes snel voor elkaar te krijgen. Want dit zijn inderdaad belangrijke wedstrijden."Het complete gesprek met van Erwin van de Looi: