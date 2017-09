Grote wespen bij recente controle niet gevonden, politie liet nesten opruimen

EINDHOVEN - De bestrijdingsdienst van de gemeente Eindhoven heeft op 23 augustus in het buitengebied bij de Kosmoslaan nog naar een nest met wespen of hoornaars gezocht. De insecten werden toen niet gevonden.

Maandagavond bleken ze er toch te zitten: vier mensen die er aan het wandelen waren, liepen tientallen steekwonden op. Een bestrijdingsdienst heeft de nesten op last van de politie later die avond opgeruimd. Deze dinsdag volgt een nacontrole, zo laat de gemeente weten. Ze wil niet ingaan op de vraag of ze contact gaat opnemen met de slachtoffers.

Zoektocht zonder resultaat

Bij de gemeente waren rond 20 augustus vijf meldingen binnengekomen over een nest met wespen of hoornaars in de buurt van de Kosmoslaan. Hierop werd, zoals gebruikelijk, de bestrijdingsdienst ingeschakeld. Die is op onderzoek uitgegaan en kamde de omgeving uit, maar vond de nesten niet.



Er is vervolgens contact gezocht met de eerste melder om het nest alsnog te kunnen vinden, maar ook dat leidde niet tot het gewenste resultaat. De zoektocht werd gestaakt en volgens de gemeente is dit ook aan de melders doorgegeven.

Bijen beschermd, wespen niet

Volgens het Eindhovens Dagblad zou de gemeente hebben gezegd dat ze niets doet tegen bijen- en/of wespennesten. Dit klopt niet helemaal: wespen- en hoornaarnesten in de openbare ruimte worden wel degelijk geruimd.



Bijen en hun nesten daarentegen, zijn beschermd. Zij worden hooguit door een imker verwijderd of verplaatst wanneer ze risico of last met zich meebrengen.



35 meldingen dit jaar

Vanaf 1 januari dit jaar zijn er bij de gemeente 35 meldingen binnen gekomen over bijen, wespen of vliegen. In ongeveer twintig gevallen ging het om wespen en die zijn vervolgens doorgezet naar de bestrijdingsdienst.

Hoornaars zijn geen onbekende bezoekers van de regio Eindhoven: iets meer dan een jaar geleden werden in Geldrop borden geplaatst met de tekst ‘AGRESSIEVE WESPEN’.