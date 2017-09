Twee mannen handelen in cocaïne en worden opgepakt

EINDHOVEN - De politie zag vrijdagmiddag bij toeval twee mannen in Eindhoven handelen in drugs. De twee mannen ontmoetten elkaar op de woonboulevard toen de politie ze zag.

De een overhandigde rond 18.00 uur een grote gevulde boodschappentas aan de ander. De politie vond het opmerkelijk en nam poolshoogte. Tijdens de controle bleken er tien pakken cocaïne in de tas te zitten.

De twee mannen, een 28-jarige Litouwer woonachtig in Engeland en een 25-jarige Albanees, werden direct aangehouden voor de handel / in het bezit hebben van cocaïne. Hun auto’s zijn in beslag genomen. Tijdens de doorzoeking van de auto’s is er in de auto van de Litouwer nog een pakket cocaïne gevonden.



Alle cocaïne bij elkaar woog ongeveer twaalf kilo.