Kantoor in Tilburg spil in grootschalige anabolenhandel, drie mensen opgepakt

TILBURG - De 51-jarige eigenaar van een winkel in sportvoeding en -supplementen in Tilburg is opgepakt omdat hij zonder vergunning op grote schaal anabolen steroïden en geneesmiddelen zou hebben verkocht. Een 49-jarige inwoonster van Tilburg en een 46-jarige man uit Bergen op Zoom zitten ook vast wegens hulp bij de illegale handel.

De Tilburger wordt ervan verdacht de middelen vanuit zijn kantoor achter de winkel te hebben verkocht. Klanten konden op het kantoor hun bestelling doorgeven. Rechercheurs van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verrichtten maandag de aanhoudingen, meldt de dienst dinsdag.



Verder doorzochten ze twee bedrijfspanden, een garagebox en drie woningen in Tilburg en Bergen op Zoom. Daarbij is een aanzienlijke hoeveelheid anabolen en andere medicijnen in beslag genomen.



Anabolen

Anabole steroïden zijn geneesmiddelen en legaal alleen te krijgen op doktersvoorschrift. Gebruik door sporters van producten uit het illegale circuit is niet zonder risico. Het kan leiden tot bijwerkingen als haaruitval, acne, leverschade, verdikking van de hartspier, impotentie en onvruchtbaarheid.