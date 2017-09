Wespenslachtoffer Eindhoven na aanval hoornaars: 'Je weet niet wat je overkomt'

EINDHOVEN - Ze werd zo'n 15 keer te grazen genomen door de hoornaars. Anja van der Zande beleefde maandag hachelijke momenten toen ze werd aangevallen door een grote zwerm wespen. 'Je raakt totaal in paniek.'

Net als alle andere maandagen ging Anja Nordic Walken met haar vriendin die ook Anja heet. Dit keer gingen ze naar wandelpark Eckhart: "Opeens hoorde ik een zwerm wespen of zoiets dus ik zei dat we er met een grote boog omheen moesten lopen. Toen we de boom nog maar net voorbij waren, werden we aangevallen."



LEES OOK: Zwerm grote wespen valt groep mensen aan in Eindhoven, vier gewonden naar ziekenhuis



Anja raakte op dat moment in paniek: "Je denkt van: 'Jezus, wat gebeurt hier met me?'. Het was echt een hele zwerm. Je weet niet wat je overkomt."



Pijn

Net als de vier andere slachtoffers is Anja gecontroleerd in het ziekenhuis. "Als er een allergische reactie optreedt, moet ik met spoed 112 bellen."



Een dag na de aanval lijkt het wel weer goed te gaan met haar, al is ze nog wel moe. "Probeer maar eens zittend te slapen. Ze hebben me vooral in mijn hoofd gestoken. Als ik daar op ga liggen, doet het veel pijn. Op mijn ene zij kan ik ook niet liggen."



Boos

Maandag hoorde Van der Zande al dat de gemeente Eindhoven eerder al was gewaarschuwd dat er een nest met hoornaars aanwezig was in het wandelpark. Dat maakte Van der Zande boos: "Hoe kan dat dan? Als er ergens een valk is, wordt er gelijk actie ondernomen, maar nu wordt er niets gedaan."



De gemeente Eindhoven geeft in een reactie aan dat ze wel hebben gezocht, maar dat ze, na goed zoeken, niets hebben gevonden.