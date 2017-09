Drie nieuwe donorkinderen vastgesteld van sjoemelende spermadokter Jan Karbaat

DEN BOSCH - Stichting FIOM uit Den Bosch heeft drie nieuwe donorkinderen gevonden waarvan Jan Karbaat de vader is. Dit laat directeur Ellen Giepmans van het FIOM weten aan Omroep Brabant. In de afgelopen vier maanden kwamen bij het FIOM veel nieuwe aanmeldingen binnen voor verwantschapsonderzoeken. Hieruit zijn nu, naast de al eerder 19 vastgestelde donorkinderen, drie nieuwe kinderen van Karbaat ontdekt.

Dat Karbaat, directeur van een voormalige spermabank, sjoemelde met donorzaad werd in mei bekend. Toen werd duidelijk dat Karbaat vader was van 19 donorkinderen. Dat aantal staat dus nu officieel op 22. "Dit is het aantal dat bij ons vaststaat", zegt Giepmans. "Maar het aantal ligt waarschijnlijk nog hoger."



Giepmans doelt op het feit dat het FIOM gebruik maakt van een techniek, waarin vrijwel onomstotelijk vaststaat dat er een match is tussen de donor en het donorkind. In het buitenland zijn deze technieken minder streng. "We hebben gehoord dat sommigen daar ook hun match hebben gevonden."



Vrouwen wisten niet van sjoemelende Karbaat

Jan Karbaat was slordig met het sperma waarmee hij in zijn eigen kliniek vrouwen bevruchtte: hij doneerde zelf zaad en mengde sperma van verschillende mannen, zonder dat de vrouwen dit wisten.



Ook Wendy Nendels-Swinkels uit Gemert is een kind van Karbaat. Eerder deed ze haar verhaal bij Omroep Brabant. Wendy had ook geen idee dat ze verwekt was met het zaad van de spermadokter.