Drie gewonden bij ongeluk in Tilburg, auto belandt tegen lantaarnpaal

TILBURG - Op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg is dinsdagavond rond halfzeven een auto met drie inzittenden uit de bocht gevlogen. De auto botste frontaal tegen een lantaarnpaal. Eén betrokkene is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee raakten lichtgewond.

Mogelijk nam de bestuurder de bocht verkeerd of te hard. De auto is total loss.



De afrit Tilburg-Noord werd enige tijd door politie en Rijkswaterstaat afgesloten voor verkeer.