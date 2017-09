Jelle's Army: kansarme kinderen gratis naar NAC dankzij oud-keeper Ten Rouwelaar [VIDEO]

BREDA - Kinderen uit kansarme Bredase gezinnen kunnen voortaan gratis naar NAC. Via het project 'Jelle's Army' stelt de voetbalclub elke wedstrijd een aantal plaatsen in het stadion beschikbaar aan het Jeugdsportfonds Breda. Het is een verlaat afscheidscadeau aan de gestopte NAC-keeper Jelle ten Rouwelaar.

Na het seizoen 2015/2016 kwam er een einde aan de loopbaan van Jelle ten Rouwelaar. Hij keepte maar liefst 479 wedstrijden in het betaalde voetbal.



Daarnaast was Ten Rouwelaar een echt boegbeeld voor NAC, zo was hij onder andere ambassadeur van het Jeugdsportfonds Breda.Op initiatief van de stichting Samen voor NAC krijgt daarom Ten Rouwelaar een soort van verlaat afscheidscadeau. Het Rat Verlegh Stadion krijgt een aantal vaste plaatsen waar kinderen uit gezinnen met weinig geld gratis een Avondje NAC mogen beleven. Het tribunedeel wordt naar de keeper vernoemd en gaat Jelle's Army heten.Naast het bezoek aan NAC moet het project Jelle's Army kinderen via het Jeugdsportfonds Breda helpen kansen te geven om te sporten. Er worden verschillende acties op touw gezet om hier geld voor binnen te halen.Op 24 december wordt tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht het tribunedeel Jelle´s Army in gebruik genomen.