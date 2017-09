Matwe Middelkoop uitgeschakeld in kwartfinale US Open

NEW YORK - De kwartfinale is het eindstation voor Matwe Middelkoop en Robin Haase op de US Open. Het duo plaatste zich maandag bij de laatste acht, in de kwartfinale was het duo Marc Lopez en Feliciano Lopez te sterk.

De Spanjaarden waren in de eerste set met 6-4 te sterk. In de tweede set werkte Middelkoop en Haase meerdere matchpoints weg, uiteindelijk trok het duo Lopez/Lopez de set met 7-5 naar zich toe.



De tenniser uit Breda stond voor het eerst in de kwartfinale van een Grand Slam. Die prestatie leverde hij met Haase, waarmee hij dit jaar voor het eerst in het dubbelspel op de baan stond.



In de eerste ronde verraste het duo met een zege op het als derde geplaatste Franse koppel Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut.



Dubbelpartner

Middelkoop speelde de afgelopen 2,5 jaar samen met Wesley Koolhof, in juli namen ze afscheid van elkaar. De Bredanaar heeft gekozen om meerdere dubbelpartners uit te proberen om voor de lange termijn een goede keuze te maken.



