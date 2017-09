Schapenkop in afvalcontainer: 'Twee reebruine ogen keken me aan'

HELMOND - Enorme stank in Helmond zorgde maandag voor flink wat klachten. De oorzaak was snel gevonden, een schapenkop tussen het afval. Huub Niessen wil de dader vinden. Niet om een straf uit te delen, maar om uit te leggen dat op deze manier grote risico's genomen zijn.

Niessen is buurtbeheerder in Helmond-Oost van woningcorporatie Woonpartners. Hij kreeg meldingen van stank en ging op onderzoek uit. "Ik ben gaan kijken en zag een kop in de afvalcontainer liggen. Daar kon je niet omheen. Twee reebruine ogen keken me aan."



De stadsreiniging werd gebeld, maar die kon niet direct iemand sturen. "We hebben de kop in plastic gewikkeld en onderop gelegd. Het kon daardoor ook even ventileren, waardoor de lucht er wel uit was."



Buurtbewoners wezen meteen naar een Marokkaans gezin. "Niet netjes, maar gezien het Offerfeest wel te begrijpen. Ik ben met ze in gesprek gegaan, maar ze hebben aangegeven dat het niet van hun was. Ze kunnen papieren laten zien dat ze het vlees voor het offerfeest op de juiste manier hebben gekregen."Niessen wil niet wijzen, wel hoopt hij de dader of daders nog te vinden. "Niet om te straffen, maar om uit te leggen dat dit niet kan. Op deze manier kunnen ziektes overgedragen worden, dat kan echt niet."De buurtbeheerder weet dat de kop ook door iemand van buiten het complex in de container kan zijn gegooid. De dader zal hij dan niet vinden, toch is zijn zoektocht dan nuttig. "Er wordt meteen gewezen naar een gezin, terwijl ze daar alles volgens de regels doen. Je moet voorzichtig zijn met wijzen. Daarom is het goed om duidelijk te maken dat zij het niet gedaan hebben."Niessen krijgt wel vaker meldingen van stankoverlast. "Er wordt wel vaker slachtafval in afvalcontainers gegooid. Maar zo'n kop is wel uitzonderlijk. Dat doe je toch niet?"Slachtafval weggooien in een afvalcontainer is verboden in Nederland. In verband met de volksgezondheid zijn er strenge regels.