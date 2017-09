Is jouw buur je beste vriend? Meld je bij Omroep Brabant

HELMOND - Beter een goede buur dan een verre vriend. Dar weten we bij Omroep Brabant en daarom zetten we in de aanloop naar de burendag op 23 september buren in het zonnetje. En daarvoor zijn we op zoek naar bijzondere burenverhalen.

Zaterdag 23 september is het burendag. De week ervoor willen wij laten zien hoe belangrijk buren kunnen zijn. Heeft u bijzondere buren? Of heeft u iets speciaals meegemaakt, laat het ons weten via buren@omroepbrabant.nl. En wie weet komen we bij u langs.



Zoals in de Tromstraat in Helmond. Dat goede buren onmisbaar zijn weten ze daar al lang. En lang is dan ook echt heel lang. Op de nummers 65 tot en met 71 wonen al meer dan vijftig jaar dezelfde mensen.



Veel meegemaakt

"Ja, die buren, die wonen hier pas", vertelt Joep de Krom (84) lachend. Het zijn allemaal de eerste bewoners van de huizen en hebben dus veel met elkaar meegemaakt. "Ik heb alle kinderen van kleins af aan op zien groeien", aldus Jo van de Laar (78).



Toch kennen ze elkaar niet door en door. Allemaal zijn ze het er over eens: het grote geheim om het gezellig te houden, is elkaar met rust laten. "Ja, we kunnen altijd bij elkaar terecht natuurlijk", vertelt Jan Slaats. "Een goede buur, is als je elkaar kunt vertrouwen."