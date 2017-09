Raad Den Bosch lijkt tegen komst insectenfabriek bij woonwijk

DEN BOSCH - Een meerderheid van de gemeenteraad van Den Bosch lijkt tegen de komst van insectenfabriek Protix bij de wijk de Meerendonk. Dat bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer waarin over woningbouw en Protix werd gesproken.

Protix wil onder meer larven van de tropische soldaatvlieg kweken. Deze worden in de fabriek verwerkt tot eiwitpoeder of insectenolie. De eiwitten zijn een grondstof voor veevoer.



'Streep door woningplannen'

Een meerderheid van de raad ziet liever dat er meer huizen worden gebouwd in de wijk de Meerendonk in Den Bosch. Alleen VVD en Rosmalens Belang zien geen problemen voor de komst van de fabriek.



De discussie over de komst van de fabriek naar de Meerendonk werd aangewakkerd door de Bossche Groenen. ''Met de komst van Protix zet je een streep door onze woningplannen en kies je voor industrie aan die kant van de stad.''



Bewoners voorzichtig

''Dat vinden wij een verkeerde keuze'', vertelt fractievoorzitter Judith Hendrickx van de partij. Ze kreeg bijval van bijna alle andere partijen in de commissie.



Bewoners van de wijk de Meerendonk willen niet te vroeg juichen. ''Dit is een goede beweging in de juiste richting'', aldus bewoner Hugo de Jong. ''We zijn ook niet tegen het bedrijf, het is een mooi bedrijf, maar niet op deze plek.''



Alternatieven?

Directeur Kees Aarts van Protix begrijpt het standpunt van de raad, maar baalt desondanks. ''In het voortraject is ons verteld dat deze locatie mogelijk was. Nu lijkt het erop dat niet mogelijk is. Dat had ik liever een jaar geleden gehoord.''



De komende tijd wil Aarts in gesprek met de gemeente over de locatie. ''Ik hoor graag of deze locatie nog een optie is. Zo niet, dan hoor ik graag welke alternatieven er zijn.''



Raad niet tegen komst

De raad is overigens niet tegen de komst van de isectenfabriek. De meeste partijen zien het bedrijf graag naar Den Bosch komen, maar dan op een andere locatie in de stad.