Concert van metalband Volbeat op Strijp-S kilometers verderop te horen: 'Dit is gestoord'

EINDHOVEN - Duizenden mensen genoten dinsdagavond van een concert van de Deense metalband Volbeat op het Ketelhuisplein in Eindhoven. Bewoners in de omgeving waren echter iets minder blij. Het regende klachten op Twitter. Zelfs in Nuenen en Geldrop was de snoeiharde muziek te horen. "En dat op een dinsdag! Hallo, er zijn ook mensen die morgen weer moeten werken."

Vanuit heel Eindhoven en omliggende dorpen werden klachten geuit. "Hey politie, kunnen jullie een einde maken aan Volbeat? Dit is gewoon gestoord", zegt Oscar op Twitter. De politie liet via Twitter weten dat er verschillende klachten binnenkwamen.



Bed uit getrild

Marjolijn Smits woont drie kilometer van het plein af waar het concert werd gehouden, maar trilde naar eigen zeggen haar bed uit. 'Ik wil slapen!', schrijft ze.



Tientallen mensen klagen over het volume. Majkel schrijft op Twitter dat hij meer dan 2,5 kilometer verderop de tv harder moet zetten om het te kunnen verstaan.Een enkeling blijft positief. "Heerlijke sound. Wat een geklaag allemaal, beter dit dan Guus Meeuwis!", zegt Serge over het optreden van Volbeat.Om elf uur 's avonds stopte de band volgens planning met spelen en keerde de rust weer terug in Eindhoven en omstreken.Omwonenden ontvingen voorafgaand aan het concert een brief met een aankondiging. Daarin stond ook een nummer voor eventuele klachten. Hoeveel mensen hiernaar belden, is niet bekend.