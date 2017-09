Proef van start: zes intercity's per uur tussen Eindhoven, Den Bosch en Amsterdam

EINDHOVEN - Even voor zeven uur woensdagmorgen is de eerste zogeheten tienminutentrein gaan rijden tussen Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. Treinreizigers kunnen elke tien minuten met een Intercity tussen deze steden reizen. Normaal is dat elk kwartier. Het gaat om een proef, die veertien woensdagen gaat duren.

De test wordt gehouden als voorbereiding op de nieuwe dienstregeling. Vanaf 10 december moet deze opzet elke dag navolging krijgen. Reizigers hoeven minder lang op hun trein te wachten en hebben vaker een zitplaats, is de verwachting.



Praktische gevolgen testen

De Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail willen met het spoorboekjeloos rijden nagaan welke praktische gevolgen de zes Intercity's per uur hebben op de treinenloop.



Achter de schermen brengt de uitbreiding van het aantal treinen grote veranderingen met zich mee, aldus de twee bedrijven. "Want", zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze, "we gaan langere treinen inzetten en willen meer mensen gaan vervoeren. Op papier ziet het er allemaal goed uit, maar deze verandering kan kinderziekten met zich meebrengen."



Aansluiting op andere verbindingen?

Zo moet bijvoorbeeld worden bekeken hoe het in- en uitstappen van grote groepen reizigers verloopt en welke gevolgen onverwachte gebeurtenissen hebben. Ook is het afwachten hoe de aansluiting op andere trein-, bus-, tram- of metroverbindingen gaat verlopen. Volgens Kroeze kan dit zowel positief als negatief uitpakken. "Soms moeten mensen langer wachten, maar omdat de capaciteit wordt vergroot, kan het tegenovergestelde net zo goed het geval zijn."



De kans is wel groot dat spoorbomen langer dicht blijven, wat weer tot drukte op de wegen kan leiden. Het plan, dat vanaf woensdag dus wordt 'uitgeprobeerd', werd in 2014 al aangekondigd.