Spoorbomen in Vught vaker dan ooit dicht: 'Het is ongekend'

VUGHT - Het is volgens wethouder Fons Potters van de gemeente Vught al de drukste spoorwegovergang in ons land, de overweg op de Loonsebaan. En alsof het zo gepland was: tijdens een gesprek woensdagmorgen met onze verslaggever Floyd Aanen dat amper een minuut of vier duurde, gingen de spoorbomen tweemaal naar beneden. Duidelijker kon de vrees bij Potters niet in beeld worden gebracht.

Die vrees was ingegeven door het feit dat de Nederlandse Spoorwegen en ProRail deze ochtend zijn begonnen met de zogeheten tienminutentrein tussen Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven.



Elke tien minuten met Intercity

Treinreizigers kunnen elke tien minuten met een Intercity tussen deze steden reizen. Normaal is dat elk kwartier. Het gaat om een proef, die veertien woensdagen gaat duren.



Inwoners van Vught, maar ook die van Boxtel, kunnen hun borst natmaken. Nog niet elke dag, maar tot 10 december wel elke woensdag moeten ze er rekening mee houden dat spoorbomen nog vaker dicht gaan. Met alle opstoppingen van dien. Boxtel en Vught liggen op het traject tussen Eindhoven en Den Bosch. Potters: “Het is ongekend, door die test blijven de spoorbomen hier op de Loonsebaan drie kwartier per uur dicht. Niet bepaald om blij van te worden, te meer daar er eigenlijk geen sprake is van een vrijblijvende proef. Het is een gegeven dat deze regeling uiteindelijk vanaf december dagelijks wordt ingevoerd."



'Helaas alleen deels verdiept'

"Als gemeente kunnen we dit niet tegenhouden, wel worden er maatregelen voorbereid, maar voordat die uitgevoerd worden, zijn we acht jaar verder. Dan hebben we op een deel van het spoor hier in Vught een verdiepte ligging. Helaas, een deel."



"Het is overigens wel goed dat die test plaatsvindt: je wil toch weten wat de gevolgen zijn. Het is ook niet voor niets dat ProRail vandaag een oogje in het zeil houdt. Bijvoorbeeld om scholieren in de gaten te houden. Ook zij moeten nu vaker wachten en zouden wel eens in de verleiding kunnen komen om tussen de spoorbomen door de overweg over te steken.”