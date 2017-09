Kenners lovend over Hirving Lozano: 'Hij doet me qua stijl denken aan een jonge Arjen Robben'

EINDHOVEN - Een echte straatvoetballer. Een avonturier. Een brutaaltje en zonder twijfel het grootste lichtpunt in een verder somber PSV. Fans én kenners wrijven zich verlekkerd in de handen als de naam Hirving Lozano klinkt. De Mexicaanse spits maakt furore sinds zijn komst naar Eindhoven en lijkt nu al goud waard. ‘Hij is buitengewoon getalenteerd.’

"Laten we er niet omheen draaien: het plan is om hem door te verkopen en dan is PSV de ideale etalage", zegt Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, over de 22-jarige spits. En hoewel drie wedstrijden natuurlijk kort dag is, werkt Lozano voorlopig vrolijk mee aan het opkrikken van het transferbedrag dat al lang en breed voor hem betaald moet zijn voordat zijn PSV-contract in 2023 afloopt. Drie doelpunten in evenzoveel wedstrijden, bijvoorbeeld.



"Hij is echt buitengewoon getalenteerd. Vrij uitzonderlijk zelfs, voor de Eredivisie", lacht Elfrink. "Extreem dreigend en je moet hem geen centimeter geven.""Het is een jongen die binnendoor én buitenom vrij kan spelen", voegt voetbalanalyticus Aad de Mos toe. "En dat moet PSV vooral blijven doen: hem vrij laten. Lozano is een echte straatvoetballer. Onorthodox en onbedorven." "Iemand die op intuïtie speelt en op avontuur wil", meent AD-columnist Sjoerd Mossou.Het is voor de kenners nog veel te vroeg om te mijmeren over hoe ver de Mexicaanse sensatie het uiteindelijk zal schoppen. "Dat schept te snel verwachtingen", weet Mossou, die vervolgens, net als Elfrink, hoog inzet. "Hij doet me qua stijl denken aan een jonge Arjen Robben", vervolgt Mossou. "Hij heeft ook wel iets van Luis Suarez. Een intuïtieve actie maken en onderweg bedenken waar het heengaat."De Mos vergelijkt de 22-jarige spits met Johnny Rep. "Ook zo’n brutaaltje, links en rechts erlangs slalommend. En met rendement." Elfrink: "Ik vind Lozanos rendement zelfs nog vrij laag. Zijn seizoen is waarschijnlijk geslaagd als hij 15 tot 20 doelpunten maakt, al heb ik er eerlijk gezegd veel hogere verwachtingen van dan dat."Dat Lozano een aanwinst is voor de Nederlandse competitie, onderschrijven de drie kenners ogenblikkelijk. Maar er is wat twijfel. "Het vertrek van Andres Guardado en Hector Moreno is een niet te onderschatten factor", zegt Mossou. "Mexicanen zoeken steun bij elkaar. Het is niet voor niets dat zij slaagden bij PSV. Nu staat Lozano er alleen voor.""Straks is het winter, speelt PSV niet Europees en worden het lange, eenzame woensdagavonden in de kou. Pas dan zullen we merken of hij het mentaal aankan." Elfrink: "Ik moet het inderdaad nog wel zien op een regenachtige dag in de Euroborg."