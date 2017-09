Jop van der Linden hoopt snel plek te vinden in Tilburg: 'Leven in hotel is ook niet alles' [VIDEO]

TILBURG - Met Jop van der Linden heeft Willem II er sinds een paar dagen een ervaren verdediger bij. De 27-jarige voetballer zat bij AZ op een dood spoor en mocht worden verhuurd. "Het is voor mij de hoogste tijd om weer wedstrijden te gaan spelen."

De opstelling voor het duel tegen ADO Den Haag van komende zaterdag is nog niet bekend. Toch heeft het er alle schijn van dat Van der Linden direct in de basis start. Willem II-coach Erwin van de Looi wilde de verdediger er dolgraag bij hebben. "Jop is een jongen met ervaring. We merkten dat onze ploeg in de eerste weken van het seizoen wat minder stabiel was. Met Jop erbij hopen we dat te veranderen."



Van der Linden heeft veel zin in zijn avontuur in Tilburg. Voor de rest van het seizoen wordt hij door Willem II van AZ gehuurd. "Ik heb er pas twee trainingen opzitten en heb een oefenwedstrijd gespeeld. Maar de trainingen zijn prima. Het niveau van de jongens is goed. Dat zorgt ervoor dat ik er veel vertrouwen in heb. We voelen elkaar al snel aan."



De tekst gaat verder onder de video.



Willem II begon het seizoen met drie nederlagen. Veel Tilburgse fans zijn daarom wat minder positief gestemd. "Het heeft geen zin om negatief te denken. Onze start van het seizoen had beter gekund, maar er is nog geen man over boord. De komende twee wedstrijden zijn erg belangrijk."De Tilburgers spelen zaterdagavond thuis tegen ADO en gaan de week daarop op bezoek in Kerkrade bij Roda JC. "Als je beide wedstrijden wint, sta je er meteen weer prima voor. Lukt dat niet, blijf je onderin bungelen. En dat is niet wat we willen."Van der Linden woont momenteel in een hotel. "Ik heb een huis in Alkmaar. Dat is te ver om dagelijks op en neer te rijden. Ik ben aan het zoeken naar een woning in de omgeving van Tilburg. Ik hoop volgende week wat bezichtigingen te doen en snel iets te vinden. Een hotel is namelijk ook niet alles."