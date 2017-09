Marco moest plotseling uitwijken voor stilstaande auto's op A16 bij Breda [VIDEO]

BREDA - Bijna ging het woensdagmorgen mis op de A16 bij Breda. Persfotograaf Marco Verhage moest met een snelheid van 120 kilometer per uur plotseling uitwijken voor twee stilstaande auto’s op de linkerrijstrook. Zijn dashcam legde de uitwijkmanoeuvre vast.

De beelden publiceerde hij via Twitter. Met een reden, want Marco wil benadrukken hoe gevaarlijk de situatie was. “Als je nog kunt doorrijden na een botsing, doe dat dan. Laat je auto uitrollen naar de vluchtstrook of een parkeerplaats”, luidt zijn boodschap.



Volgens de persfotograaf gebeurt het regelmatig dat automobilisten met pech of na een ongeval links in de berm gaan staan. En dat zorgt dus voor gevaarlijke situaties, zoals in het filmpje.

Wijze les

Zelf leerde Marco ook een wijze les. “Ik was gefocust op twee auto’s van de hulpdiensten op de vluchtstrook. Ik had verwacht dat daar iets was gebeurd. Maar de volgende keer houd ik de rest van de weg beter in de gaten.”