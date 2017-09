Dodelijke val bouwvakkers uit Someren: oorzaak afgekeurde hoogwerker

ZALTBOMMEL - Het bedrijfsongeluk van vorig jaar mei in Zaltbommel waarbij twee mannen uit Someren om het leven kwamen, was het gevolg van technische gebreken. In een lijvig rapport van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) staat dat er het nodige mis was aan de hoogwerker waar de mannen in zaten.

Het apparaat was niet gekeurd nadat het eerder was afgekeurd. Ook is de hoogwerker verkeerd gebruikt, zo wordt geconstateerd.



Aan het werk bij hotel

De drie mannen waren aan het werk bij een hotel aan de snelweg A2 bij Zaltbommel, dat werd omgebouwd tot een Van der Valk-vestiging. Tijdens hun klus wilden ze in de bak van een hoogwerker een spandoek aan de gevel van het gebouw bevestigen. Op dat moment viel de bak naar beneden.



Twee mannen overleden ter plaatse: Jos Relou (61) en Bart Vink (53). Remco van Bogget (toen 24) raakte zwaargewond. Volgens zijn advocaat is hij nog 'druk doende met zijn revalidatie.'



'Aansprakelijkheid erkennen'

Coen Verberne, de advocaat van de man uit Someren die het ongeval overleefde, heeft de eigenaar van de hoogwerker ruim twee weken geleden gevraagd de aansprakelijkheid voor het ongeluk te erkennen. Het gaat om een bedrijf in het Gelderse Kerkdriel. Daarop is nog niet gereageerd. Verberne spreekt overigens van een heel lijvig onderzoeksrapport van wel 1250 pagina’s.

De drie mannen werkten voor Wijnen Bouw in Someren. Een woordvoerder van het bouwbedrijf wil niet ingaan op het rapport, omdat dat inmiddels bij het Openbaar Ministerie ligt. “Het was een uitermate triest voorval, dat alleen maar verliezers kent”, zo zegt hij. Een woordvoerster van het Functioneel Parket: “De stukken worden bestudeerd voordat een vervolgbeslissing wordt genomen. Het is een complexe materie, dus dat kan wel een maand of drie duren.”



Anderhalve maand na het ongeval meldde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat het ongeval niet veroorzaakt is door een structureel veiligheidsprobleem.