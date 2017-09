Nationaal Park de Biesbosch trok afgelopen zomer een record aantal toeristen

WERKENDAM - Nationaal Park de Biesbosch heeft een toeristische topzomer achter de rug. Ondernemers uit het gebied die bootjes verhuren, een camping of een horecabedrijf runnen melden zonder uitzondering dat het afgelopen vakantieseizoen een record aantal toeristen het natuurgebied heeft bezocht. Opvallend is vooral de enorme toename van toeristen uit het buitenland.

“We hebben ze dit jaar overal vandaag gehad”, zegt Birgit Baelde van natuurcamping De Knotwilg. “We hadden gasten uit Zwitserland, Denemarken, Tsjechië, echt van over de hele wereld. In de vijf jaar dat we bestaan is het nog nooit zo druk geweest.” Dat meer en meer natuurliefhebbers uit het buitenland de Biesbosch weten te vinden wordt bevestigd door Hans Smulders van het Biesboschmuseum. “Het wordt zeker internationaler en dat valt ons ook op.”



Museum, veerdiensten en trekkershutten

Het museum zit aan het eind van de zomer alweer op zo’n vijftigduizend bezoekers. Hoge aantallen die ook worden gehaald door de pontjes die op de Biesbosch varen. De nieuwe veerdienst tussen Lage Zwaluwe en het natuurgebied zette het afgelopen seizoen ruim tienduizend mensen over en ‘Pontje Steur’ telde dinsdag zijn twintigduizendste passagier.



De jonge ondernemer Danny van Oversteeg, die een horecabedrijf runt en ook nog bootjes en trekkershutten verhuurd, is vooral blij met de nieuwe veerdienst Lage Zwaluwe – Biesbosch. “Iedereen die daar gebruik van maakt moet langs ons bedrijf omdat we aan de route liggen. We kunnen dat heel goed merken.”



Van Oversteeg verhuurd sinds vorig jaar ook een drietal opmerkelijk vormgegeven trekkershutten. Het zijn een soort eivormige minihuisjes met plaats voor twee of vier personen. “De trekkershutten doen het enorm goed onder fietsers, die langer dan een dag in de Biesbosch willen blijven.”



Fiets met een batterij

De fietsende toerist is en blijft veruit de grootste groep die rondtoert in de Biesbosch en dat heeft volgens veerbaas Theo van Meer ook te maken met de komst van de elektrische fiets. “Je ziet nu ook dat 60-plussers door de fiets met batterij, rondjes kunnen maken van vijftig tot zestig kilometer. En dat was vijf zes jaar geleden nog niet.”



Al die toeristen uit binnen en buitenland komen voor de natuur, de vogels het water en de bevers. Van die bevers tref je overal sporen aan in de vorm van afgeknaagde boomstammen.