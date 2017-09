Darter Benito van de Pas kan niet één, maar twee keer wereldkampioen worden

TILBURG - Darter Benito van de Pas zou zomaar twee keer wereldkampioen kunnen worden. De Tilburger is in december uiteraard van de partij op het WK, maar is dit najaar ook een van de deelnemers aan het jeugd WK.

Van de Pas was op 1 januari van dit jaar 23 jaar oud en hij mag daarom ook nog bij de jeugd meedoen. "Vorig jaar heb ik het jeugd WK laten schieten", legt Van de Pas uit. "Toen heb ik een ander toernooi gegooid. Nu past het wel in mijn schema." En dus gaat de nummer vijftien van de wereldranglijst op jacht naar de mondiale titel. Een titel die zelfs Michael van Gerwen nooit won.



Vorig jaar was Berry van Peer uit Sprundel dicht bij de wereldtitel voor junioren. In de finale was hij kansloos tegen Australiër Corey Cadby. Van de Pas ziet het jeugd WK als een 'leuk extraatje'.



'Het gaat niet zo lekker'

De Tilburger is, naar eigen zeggen, niet bepaald aan zijn beste fase in zijn carrière bezig. "Geen idee waar het aan ligt", zegt hij. "Het gaat niet zo lekker, maar ik probeer er rustig onder te blijven. Ik maak mijn trainingsuren en ben volledig bezig met de laatste maanden van het jaar." Daarin staan dus beide WK’s op de rol, maar worden ook diverse grote televisietoernooien afgewerkt.



Van de Pas wil dan dus in topvorm zijn. Al het hele jaar staat hij zo rond plek zestien op de wereldranglijst. Dat is zeker niet slecht, alleen krijgt de Tilburger het momenteel niet voor elkaar om grote wedstrijden te winnen en dus verder te stijgen op de Order of Merit.