Persiflage Jumbo-commercial met lookalike Max Verstappen afgekeurd

AMSTERDAM - Het filmpje waarin een lookalike van Max Verstappen een reclamespot van supermarktketen Jumbo naspeelt, had niet gemogen. De rechtbank in Amsterdam heeft dit woensdag bepaald. De coureur had de rechtszaak aangespannen tegen onlinesupermarkt Picnic, de maker van het videofilmpje.

In de Formule 1 wil het niet lukken, maar in de rechtszaal heeft Verstappen nu dus wel een wedstrijd gewonnen. De hoogte van de schadevergoeding die Picnic moet betalen, wordt later vastgesteld. Volgens de rechter is het duidelijk een parodie op de reclame van JUmbo.



Vorig jaar verspreid

Deze onlinesupermarkt verspreidde het filmpje vorig jaar, een dag nadat het Veghelse concern een commercial met Verstappen naar buiten had gebracht. Jumbo is een van de sponsors van de coureur. Net als in de originele reclamespot werden in de persiflage van Picnic boodschappen bezorgd, maar nu door iemand die erg op Verstappen lijkt en een wagen van Jumbo voorbijloopt.

Het bedrijf zegt dat het om een grap gaat. Verstappen vindt dat zijn bekendheid wordt misbruikt door een lookalike in te zetten. Hij stapte naar de rechter en die boog zich er begin juli over. De advocaat van de Limburger noemde het gebruik van andermans identiteit in reclamespotjes toen onrechtmatig. Hij wil met deze ‘principezaak’ eveneens een voorbeeld stellen voor andere sporters, die hiermee te maken hebben.