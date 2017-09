Bas uit Bergen op Zoom ziet orkaan Irma op zich afkomen: 'Het dak trilt, het is nu echt eng'

BERGEN OP ZOOM - Bas uit Bergen op Zoom beleeft angstige momenten. Hij werkt in de hoofdstad van Sint Maarten waar op dit moment orkaan Irma overheen raast. "We zitten hier met driehonderd mensen in het conferentiecentrum. Het is echt eng nu." Woensdagochtend vertelde Bas nog dat iedereen rustig op de orkaan wachtte. "Maar nu trilt het dak. Heftig..."

De verwachting is dat orkaan Irma recht op Sint-Maarten afkoerst. De orkaan is inmiddels uitgegroeid tot een orkaan in de vijfde en zwaarste categorie, met windsnelheden van bijna 300 kilometer per uur. Het wordt de sterkste orkaan die ooit de noordelijke Antillen heeft bereikt.



Bas werkt in een resort op Sint Maarten, waar hij 'banquets- en eventmanager' is. Hij zorgt nu dat alle gasten water en eten krijgen. "Het is goed georganiseerd hier met ons team van zestig medewerkers."



'Druk op mijn ogen is hoog'

Rond twaalf uur Nederlandse tijd vertelt Bas tegen Omroep Brabant dat het 'nu echt eng is'. Op Sint Maarten is het op dat moment net ochtend. Was hij eerst kalm, nu is Bas bang. "Het dak trilt, de wind waait hard en de druk op mijn ogen is hoog."



Het dak gaat op en neer en er is geen elektriciteit meer in het resort, meldt Bas. Op foto's die hij doorstuurt, is te zien dat een deur is gebarricadeerd met een tafel en dat een deel van de wand naar beneden is gekomen.