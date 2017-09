Zes drugsverdachten aangehouden bij invallen in Breda en Heesch

BREDA/HEESCH - In een onderzoek naar drugshandel is de politie dinsdag vier panden in Breda en een pand in Heesch binnengevallen. Zes personen zijn aangehouden.

In een huis aan ’t Dorp in Heesch werden een hennepdrogerij en een vuurwapen gevonden. Twee 34-jarige mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 70-jarige Bredanaar zijn opgepakt.



Arrestatieteam

Op het stationsplein in Breda hield het arrestatieteam nog twee verdachten in deze zaak aan. Het gaat om een 41-jarige man uit Breda en een 36-jarige man uit Waalwijk.



In een huis aan de Elandstraat in Breda vond de politie munitie en drugs. Een 35-jarige Bredanaar die op dat moment in de woning was, is opgepakt.



Horecazaak

Ook een horecazaak aan de Hoge Steenweg en twee appartementen aan de Dirk Hartogstraat in Breda werden doorzocht. Daar is niets gevonden.



Alle verdachten zijn verhoord. De drie Bredanaars blijven langer vastzitten. De andere verdachten zijn vrijgealten. De politie onderzoekt de zaak verder.