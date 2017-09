'Ik hoop dat gemeente op haar bek valt', veertien recreanten Fort Oranje vechten vertrek aan

BREDA - In de rechtbank van Breda stonden woensdagmiddag een groep van veertien recreanten van Fort Oranje en de gemeente Zundert tegenover elkaar. Halverwege de maand september moeten de recreanten de camping verlaten, doen ze dat niet dan worden op 1 oktober hun caravan verwijderd. De recreanten huren de grond en de caravan is hun eigendom. In korte tijd moeten ze een ander plekje vinden voor hun caravan. En dat lukt niet.

De recreanten van camping Fort Oranje hebben zich voor de rechtbank verzameld. Een van hen is An, haar achternaam noemt ze liever niet. "Ik wil blijven, want ik heb het goed naar mijn zin op de camping. Een nieuwe plek zoeken valt niet mee. Als je noemt dat je van Fort Oranje komt, is er ineens geen plek meer. En dan zijn er nog de hoge verhuiskosten en aansluitkosten op een nieuwe camping"", vertelt An.



Over de gemeente Zundert heeft An weinig goeds te vertellen. "We krijgen geen hulp, helemaal niets. Ik hoop dat de gemeente op haar bek valt." Bewoners zouden van de gemeente een vergoeding van 1300 euro krijgen. De recreanten willen minimaal het dubbele.

De recreanten willen met hun gang naar de rechtbank voorkomen dat hun caravan wordt geruimd in oktober. Ook willen ze dat het beheer van de camping niet langer meer in handen is van de gemeente Zundert, maar teruggaat naar de eigenaar Cees Engel.



Beheer camping

In juni nam de gemeente Zundert het beheer van de camping over. Er werd een jaar uitgetrokken om de camping helemaal leeg te maken. Maar omdat 1 oktober het seizoen voor recreanten afloopt, moet de groep recreanten dan al vertrokken zijn. "Dat is vreemd", zegt advocaat Gerben van de Corput, "Want ze hebben een huurcontract van een jaar getekend."



Niet alleen de 14 recreanten, maar ook een verhuurder van ongeveer 20 caravans en de exploitanten van de kantine en de winkel zijn vandaag aanwezig in dezelfde rechtszaal. "Zij kunnen nu gewoon niet bij hun winkel of caravans", legt Van de Corput uit. "En daar willen ze wel bij kunnen."



