Etien Velikonja kende geen twijfels toen Willem II aanklopte [VIDEO]

TILBURG - Een van de nieuwe gezichten in de selectie van Willem II is aanvaller Etien Velikonja. De 28-jarige Sloveen werd op de slotdag van de transfermarkt aangetrokken. "Het is voor mij een geweldige kans om bij een goede club op het hoogste niveau in Nederland te voetballen."

Velikonja tekende een eenjarig contract in Tilburg, waarna Willem II de optie heeft om de verbintenis met nog één jaar te verlengen. "We kwamen een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt met elkaar in contact", vertelt de Sloveen. "Nadat we met elkaar gesproken hadden, had ik geen enkele twijfel."



De aanvaller weet nog niet veel van Nederland, laat staan van Tilburg. "Ik heb zaterdag een stukje door de stad gelopen. Het lijkt me leuk hier. Ik vind het mooi zoals de mensen hier leven en ik denk dat ik me er thuis ga voelen."



Hij vervolgt: "Ik hoop zo snel mogelijk een appartement te vinden, zodat mijn familie vanuit Slovenië over kan laten komen. Dit is voor mijn familie een fijne plek om te zijn. Ik hoop dat mijn dochter zaterdag in het stadion zit en mij kan zien voetballen."Willem II speelt dit weekeinde tegen ADO Den Haag. "Ik wil graag spelen, maar moet eerst wedstrijdfit raken. Ik ben een professional en werk hard, maar wedstrijdfit raken is iets anders." Opvallend is dat Velikonja de laatste jaren veel clubs heeft versleten. "Ik hoop in Tilburg langer te blijven en succesvol te zijn. Soms had ik problemen bij clubs, de andere keer was ik in voor een nieuwe uitdaging. Dat zijn dingen die normaal zijn in het voetbal."Dat Willem II matig aan het seizoen is begonnen, is volgens de Sloveen niet zo’n ramp. "Er is nog niets aan de hand. Ik heb op de training gemerkt dat er veel goede spelers zijn. Daarnaast heerst er een prettige sfeer. Maar uiteraard is het zo dat de prestaties moeten komen. En dat gaat ook gebeuren."