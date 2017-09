Hardleerse verkrachter moet achttien maanden de cel in voor verkrachten prostituee

ASTEN - Een 32-jarige man uit Asten moet voor het verkrachten van een prostituee achttien maanden de cel in waarvan zes voorwaardelijk. Dat besliste de rechter in Den Bosch woensdag. De man werd in 2015 ook al veroordeeld voor twee verkrachtingen.

De vrouw werd in 2014 in de woning van de verdachte verkracht. De man weigerde vooraf te betalen voor haar seksuele diensten. Daarna mishandelde en bedreigde hij haar. Toen het slachtoffer probeerde te vluchten, trok hij haar hardhandig terug de woning in.

Toen de vrouw begon te schreeuwen, drukte hij zijn hand stevig op haar mond. Ook zei hij tegen haar dat als ze niet stil zou zijn ze ‘het er niet levend vanaf zou brengen’. Hij pakte haar telefoon af en dreigde zijn goed getrainde herdershond op haar af te sturen.



Verschillende delen van de verkrachting heeft hij gefilmd. Op een van de filmpjes is te horen dat het slachtoffer ‘iets goed moet maken’.



Argumenten

De verdachte ontkent en zegt dat hij de vrouw alleen met woorden heeft overgehaald seks met hem te hebben zonder voorafgaande betaling. Hij kon de rechter echter niet vertellen met welke argumenten hij dat heeft gedaan.

De verdachte werd in 2015 ook al veroordeeld voor het verkrachten van twee vrouwen. De rechtbank heeft dit in het nadeel van de verdachte meegewogen. Hij kreeg wel strafvermindering: hij was ten tijde van het misdrijf verminderd toerekeningsvatbaar.



