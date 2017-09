Engelse les voor kleuters: basisscholen spelen in op komst internationals

EINDHOVEN - Het gaat lang niet meer alleen om expats die aan de slag gaan in de Brainport-regio. Er komen ook steeds meer mensen die voor een langere periode blijven. De kinderen van die kenniswerkers komen naar de reguliere basisscholen. Dat betekent dat alles daar anders moet. Meer vreemdetalenonderwijs, meer onderzoekend leren en meer focus op het bedrijfsleven en de wetenschap. Maar niet elke basisschool is daar voorstander van.

"Joël, can you get five poppetjes?", juf Emma van groep 1 van basisschool De Boschuil in Eindhoven geeft sinds dit schooljaar ook Engels aan de kleuters. De Nederlandse Joël zet keurig vijf poppetjes voor de juf neer. Het roer is om nu er op de school steeds meer internationale kinderen zitten.



De kinderen krijgen sinds dit jaar les volgens de 'ondernemend, onderzoekend en ontwerpend' leermethode. De leerkracht vertelt minder hoe het in elkaar zit, maar er wordt meer vanuit de nieuwsgierigheid van de leerling gewerkt. Wat wil het kind weten? Grote veranderingen, waarvoor alle docenten moeten worden bijgeschoold.



Opdracht

"We kunnen het niet negeren", zegt Rian Slenders, directrice van de school. "Onze school staat midden in de Brainport-regio. Het is onze opdracht om kinderen iets extra’s mee te geven zodat ze later meer kans hebben op een werkplek in de regio."



Volgens Slenders hebben basisscholen in Zuidoost-Brabant ook geen keus. Een groot gedeelte van de intakes met nieuwe leerlingen en ouders moet tegenwoordig in het Engels. De Boschuil kreeg vorig jaar bovendien zes nieuwe leerlingen afkomstig van de internationale school. "Je loopt achter als je het niet doet."



Niet iedereen

Maar niet elke school staat open voor die veranderingen. Directrice Yvonne van Mierlo van basisschool de Fellenoord en - De Kameleon in Eindhoven vertelt dat zij er bewust voor kiezen om niet een zogenoemde ‘Brainport-basisschool’ te worden.



"Als alle scholen op Brainport in zouden spelen krijg je een eenzijdige kijk van zaken", zegt Van Mierlo. "Wij willen niet alleen kijken naar intelligentie maar ook naar de interesse van de kinderen. Daar spelen wij op in."



Hoogopgeleid

Kinderen die later graag met hun handen willen werken moeten ook worden gestimuleerd, vindt Van Mierlo. De vraag is dan ook of een groot aanbod aan basisscholen die werken volgens de zogenoemde 'Brainportgedachte' niet leidt tot een hoogopgeleide bubbel in de regio.



Peter Tijs van de overkoepelende scholenorganisatie SKPO wuift die zorgen weg. "Het is niet zo dat wij straks geen bouwvakkers of timmermannen afleveren. We gaan juist uit van de kracht van de leerling zelf, ook als hij talent heeft voor timmeren."